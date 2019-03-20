Tartıştığı eniştesi ve yeğenini silahla yaraladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi pastanede tartıştığı eniştesini ve yeğenini silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndaki bir pastanede Mehmet Y., eniştesi Hakan D. ve yeğeni Vedat D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alacak verecek meselesi yüzünden ortaya çıkan husumetten kaynaklandığı öne sürüldü.

Alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü Mehmet Y. tabancayla eniştesi ve yeğenine ateş açtı. Açılan ateş sonrasında baba ve oğlu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine ve polislere olayı bildirdi. Baba ve oğul hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Mehmet Y'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA