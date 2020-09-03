  1. FOTO GALERİ
  2. GÜNDEM
  3. Tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde Fikriye Özbek, kendisini darp ettiğini öne sürdüğü eşi Hakan Özbek'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Fikriye Özbek'in olaya ilişkin olarak ise" Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti” dediği iddia edildi.

Tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü 119

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1002 Sokak’ta meydana geldi.