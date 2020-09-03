Tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü Adana'nın Seyhan ilçesinde Fikriye Özbek, kendisini darp ettiğini öne sürdüğü eşi Hakan Özbek'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Fikriye Özbek'in olaya ilişkin olarak ise" Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti” dediği iddia edildi.

1 9 Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1002 Sokak’ta meydana geldi.