Tartıştığı eşini tabancayla yaralayan koca tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, evde tartıştığı eşi Gamze D.'yi (32) tabancayla ateş ederek yaralayan maden işçisi Fatih D. (35) tutuklandı.

Olay, akşam saatlerinde Geyikbeli Mahallesi'nde bulanan işçi lojmanlarında meydana geldi. Fatih D. (35), yeni taşındıkları lojmanda eşi Gamze D. ile tartıştı. Fatih D., tartışma sırasında ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek Gamze D.'yi göğsünden vurdu. Olayın ardından gözaltına alınan Fatih D., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Özel hastanede tedavi altına alınan Gamze D.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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DHA