Tartıştığı husumetlisini sokak ortasında ayağından vurdu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı silahla vurarak yaraladı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kazım Orbay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen G.Y. ile K.Ö. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile cebindeki silahı çıkartan K.Ö., G.Y.'ye ateş etti. Kurşun ayağına isabet eden G.Y. yaralanırken, K.Ö. otomobile binerek kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan K.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. K.Ö.'nün kullandığı otomobilin plakasını tespit ederek takibe alan polis, zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA