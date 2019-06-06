Tartıştığı kardeşini öldürdü, yengesini yaraladı

KÜTAHYA'da Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde Mehmet Yüksel (73) tartıştığı kardeşi Hakkı Yüksel'i (66) bıçakla öldürdü, yengesi Rukiye Yüksel'i (60) ise yaraladı.

Olay, Dumlupınar ilçesi Büyükaslıhalar köyünde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Yüksel, tartıştığı kardeşi Hakkı Yüksel'i ve yengesi Rukiye Yüksel'i bıçakladı. Hakkı Yüksel olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan eşi Rukiye Yüksel, Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, şüpheli Mehmet Yüksel'i suç aleti ile birlikte gözaltına alarak karakola götürdü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yüksek, çıkarıldığı Altıntaş Adliyesi'nde tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi konuldu. Soruşturma sürüyor.

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DHA