Tartıştığı kız arkadaşını vahşice öldürmüştü! Katil boksör Ahmet Selim Kemaloğlu kaldığı cezaevinde...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar ile tartışan sevgilisi boksör Ahmet Selim Kemaloğlu yaşanan olaylar sonrası genç kadını 37 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen cinayet sonrası katile mahkeme tarafından müeebbet hapis cezası verilmişti.

NE OLMUŞTU?

24 Mayıs tarihinde kız arkadaşı Zeynep'in Muğla'nın Menteşe ilçesindeki evine giden Kemaloğlu kız arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası mutfakta bıçağı alarak genç kadını göğsünden bıçakladı. Olay sonrası kendisini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar gelen ekipler, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Kemaloğlu, tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. Bir aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı, belki de" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cinayetin hemen ardından, kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımını yaptığı tespit edildi.

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ŞİKAYET EDİP GERİ ÇEKTİ

Cinayet işlenmeden haftalar önce Zeynep Şenpınar'ın yaşadıkları olaylardan dolayı sevgilisi hakkında şikayette bulunarak uzaklaştırma kararı aldığı ancak kısa bir süre sonra şikayetini geri çektiği öğrenildi. 14 suçtan kaydı bulunan Kemaloğlu'nun en son 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından gözaltına alınıp, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Tedavisinin ardından Selim Ahmet Kemaloğlu, adliyeye sevk edilip, mahkemece tutuklandı. Kemaloğlu hakkında, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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SIRF ÖLDÜRMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Savcı verdiği mütalaada sanığın, hiçbir somut neden, öldürülenden kaynaklı hiçbir haksız eylem bulunmaksızın, 37 bıçak darbesi ile Zeynep Şenpınar'ı öldürdüğünün sabit olduğuna dikkat çekilip, "Sanık, içgüdüsel tatmin amacı ile öldürülene toplamda bu kadar çok bıçak darbesi ile saldırarak sırf öldürmüş olmak için öldürmüştür" ifadeleri kullanıldı.

MAHKEME MÜEBBET CEZAYI ONAMIŞTI

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kemaloğlu'na 'iyi hal' indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Şenpınar ailesinin avukatları, yerel mahkemenin kararıyla ilgili olarak itirazda bulundu ve dosya İzmir Bölge Adli Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gitti. İstinaf Mahkemesi, yapılan itirazı reddederek verilen kararı hukuka uygun buldu. İstinafın kararı sonrasında temyiz isteminde bulunuldu ve dosya Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gitti. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, sanığın cezai ehliyetine ilişkin alınan raporun yetersiz ve usulüne uygun olmadığına, sanık hakkında söz konusu eylemin canavarca hisle, eziyet çektirerek ve beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hüküm kurulması gerektiğine yönelik itirazları reddetti. Daire heyeti, 22 Ekim'de Selim Ahmet Kemaloğlu'na verilen müebbet hapis cezasını onadı.

İNTİHAR ETTİ

Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek başına kalan Ahmet Selim Kemaloğlu'nun bu sabah 08:00'da kaldığı odada boynunda çarşafla bağlanmış şekilde intihar ettiği öğrenildi. Cesedin yapılan otopsi ardından morga kaldırıldığı bilgisi verildi.