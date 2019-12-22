Tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan tartışmada tabancayla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 16 Aralık'ta Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Muharrem A. ile komşusu Barış Ç. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem A. tabancayla Barış Ç'ye ateş etti.

Karnından yaralanan Barış Ç, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Muharrem A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Barış Ç, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti.









Kaynak: AA