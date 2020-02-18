Tartıştığı teyzesini hastaneye götürülürken sedyede öldüren yeğene müebbet

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tartıştığı teyzesini, fenalaşması üzerine hastaneye götürüldüğü sırada sedyede av tüfeğiyle öldüren yeğen müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ferhat Erdoğan, ailesi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık Erdoğan, adalete güvendiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, teyzesi Urgiye Demir'i (52) öldüren yeğene, indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Ferhat Erdoğan, 19 Mayıs 2019'da teyzesi Urgiye Demir (52) ile Cumhuriyet Mahallesi Nar Caddesi'ndeki evinde tartışmış, evden ayrılan Ferhat Erdoğan, yanına aldığı av tüfeğiyle yeniden teyzesinin ikametine gelmiş ve etrafa rastgele ateş açmıştı. Bu sırada iki kişinin yaralanmasına neden olan Ferhat Erdoğan, fenalaşan teyzesini de 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülmek istenildiğini sırada sedyedeyken vurmuş, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA