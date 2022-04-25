Taş Ayırıcı (Mermer, Granit) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taş Ayırıcı (Mermer, Granit) görev tanımı nedir, Taş Ayırıcı (Mermer, Granit) ne iş yapar, Taş Ayırıcı (Mermer, Granit) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taş Ayırıcı (Mermer, Granit) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taş Ayırıcı (Mermer, Granit) Tanımı;

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Taş Ayırıcı (Mermer, Granit) Maaşı Ne Kadar? 2022 Taş Ayırıcı (Mermer, Granit) Maaşları

Taş Ayırıcı (Mermer, Granit) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Taş Ayırıcı (Mermer, Granit) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taş Ayırıcı (Mermer, Granit) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.03

Meslek Adı :

Taş Ayırıcı (Mermer, Granit)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sipariş şartlarına göre granit, mermer veya diğer taş bloklarını seçip ayıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taş Ayırıcı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sipariş şartlarını incelemek,

b) Şantiyedeki taş stokunu kontrol etmek,

c) Numunelerinde görülen renk ve kalite standartlarına göre taş blokları seçmek ve ayırmak,

d) İstenilen taş şantiyede yoksa taşın ocaktan getirilmesini sağlamak,

e) Kesme işi için bloklara ilk yardımcı işaretleri koymak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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