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  3. Taş bebek Gönül Yazar'dan kötü haber! Yakın arkadaşı Onur Akay talihsiz kazayı duyurdu! "Maalesef gözleri..."

Taş bebek Gönül Yazar'dan kötü haber! Yakın arkadaşı Onur Akay talihsiz kazayı duyurdu! "Maalesef gözleri..."

Onur Akay, yakın dostu ünlü sanatçı Gönül Yazar’ın evinde geçirdiği kaza sonucu sol gözünü tamamen kaybettiğini duyurdu.

Taş bebek Gönül Yazar'dan kötü haber! Yakın arkadaşı Onur Akay talihsiz kazayı duyurdu! "Maalesef gözleri..." 118

Onur Akay, Taş Bebek lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar’la ilgili kötü haberi duyurdu.