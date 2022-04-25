Taş Duvarcı-İnşaat Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taş Duvarcı-İnşaat görev tanımı nedir, Taş Duvarcı-İnşaat ne iş yapar, Taş Duvarcı-İnşaat olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taş Duvarcı-İnşaat mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taş Duvarcı-İnşaat Tanımı;

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Taş Duvarcı-İnşaat Maaşı Ne Kadar? 2022 Taş Duvarcı-İnşaat Maaşları

Taş Duvarcı-İnşaat maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Taş Duvarcı-İnşaat maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taş Duvarcı-İnşaat iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7112.06

Meslek Adı :

Taş Duvarcı-İnşaat

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Duvar, iskele veya köprü ayağı gibi kagir yapılar inşaa eden veya tretuvar ve bordür taşları inşaat ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taş Duvarcı -İnşaat; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve diğer şartnameleri incelemek,

b) Taşları örmeye hazırlamak maksadı ile seçmek ve keski, çekiç ve diğer şekillendirme aletleri ile işlemek,

c) Temel veya döşenmiş taş üzerine mala ile harç yaymak,

d) Taşları elle veya bir vinç yardımı ile harç üzerine yerleştirmek ve çekiçle vurarak yerlerine iyice intibak ettirmek,

e) Taşları ruhlu ve şakul hattı ile kontrol etmek,

f) Taş ve harç arasındaki dik ekleri harçla doldurmak ve sivri uçlu bir mala ile tesviye etmek,

g) Tuğla veya benzeri malzeme ile inşaat edilmiş yapılara haricen taş örmek,

h) Maden ocağının içinde ve dışında inşaat ve tamir işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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