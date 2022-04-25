Taş Harf Oyma İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taş Harf Oyma İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Taş Harf Oyma İşçisi (Elle) ne iş yapar, Taş Harf Oyma İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taş Harf Oyma İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taş Harf Oyma İşçisi (Elle) Tanımı;

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Taş Harf Oyma İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Taş Harf Oyma İşçisi (Elle) Maaşları

Taş Harf Oyma İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Taş Harf Oyma İşçisi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taş Harf Oyma İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.04

Meslek Adı :

Taş Harf Oyma İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pnömatik aletler veya el aletleriyle taşlar üzerine oyma veya kabartma harfler veya rakamlar işleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taş Harf Oyma İşçisi (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taşı çalışma pozisyonuna koymak veya koydurtmak,

b) Taşın yüzüne, üzerine hurufat yazılmış kağıdı yapıştırmak veya bunun kopyasını çıkarmak,

c) Küçük pnömatik bir çekiç ve keskiyle çizgileri takip etmek,

d) Oyulacakların içini, kabartılacakların etrafını oymak,

e) Küçük bir keski ve tokmakla harflerin kenarlarını iyice belli etmek ve işi tamamlamak,

f) Oyma harflerin içine boya veya yaldız çekebilir yahut çekiçle vurarak kurşun doldurabilmek,

g) Keskileri bileyebilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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