Taş Parçalayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taş Parçalayıcısı görev tanımı nedir, Taş Parçalayıcısı ne iş yapar, Taş Parçalayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taş Parçalayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taş Parçalayıcısı Tanımı;

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Taş Parçalayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Taş Parçalayıcısı Maaşları

Taş Parçalayıcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Taş Parçalayıcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taş Parçalayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.06

Meslek Adı :

Taş Parçalayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Taşa delikler açarak bunların içine yerleştirdiği kamalarla yassı yada blok parçalar halinde kıran yada yaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taş parçalayıcısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taşı kesileceği hat boyunca ve istenilen büyüklükte işaretlemek,

b) Basınçlı hava hattını vurgulu matkaba bağlamak ve kompresör matkabına çakma matkabını yerleştirmek,

c) Matkabı dik tutarak ve tetiğine basarak çalıştırmak,

d) Taşı istenilen derinlikte delininceye kadar matkap kollarını aşağıya basmak,

e) Bloğun düzenli bir şekilde kırılmasını teminen taşa lüzumu kadar delik açmak,

f) Deliklerden her birine dövülerek şekillendirilmiş bir çift çelik lama yerleştirmek ve lamalar arasına da madeni yada ağaç kamalar sürmek,

g) Kamaları bir çekiçle eşit derinliklerde çakarak bloğu çatlatmak,

h) Gerekirse bloğu daha küçük parçalara kırmak için delme ve kama çakma işlemlerini tekrar etmek,

i) Taşa çekiçle delik açabilir,

j) Taşı matkapla yada diğer suretle delmeksizin özel bir çekiç kullanarak yarabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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