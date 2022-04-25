Taş Perdah İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taş Perdah İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Taş Perdah İşçisi (Elle) ne iş yapar, Taş Perdah İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taş Perdah İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taş Perdah İşçisi (Elle) Tanımı;

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Taş Perdah İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Taş Perdah İşçisi (Elle) Maaşları

Taş Perdah İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Taş Perdah İşçisi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taş Perdah İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.07

Meslek Adı :

Taş Perdah İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mermer veya granit gibi blok veya plaka halindeki taşların yuvarlak veya gayri muntazam yüzlerini elle perdahlayan ve parlatan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taş Perdah İşçisi(Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Blok veya plakayı yer tezgahı üzerine yerleştirmek,

b) Zımpara taşı veya sünger taşı gibi çeşitli cins ve özellikte silici taş kalıplarıyla yüzleri aşındırıp ve düzgün bir hale getirmek,

c) Perdah işlemini kolaylaştırmak için taşın yüzünü sık sık ıslatmak,

d) Kalıntıları yıkayıp akıtmak,

e) Bir keçe ve cila tozu veya çok ince bir bileyi taşı kullanarak taş yüzünü parlak bir şekilde perdahlamak,

f) Renkli macunları seçip eriterek cila işleminden önce mermerlerin yüzündeki çatlak ve yarıklara akıtabilmek,

g) Portatif perdah makinesi kullanabilmek,

h) Mermer veya granit gibi belirli cins bir taşın perdahlanmasında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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