Taş Ve Metal İşleme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taş Ve Metal İşleme Teknikeri görev tanımı nedir, Taş Ve Metal İşleme Teknikeri ne iş yapar, Taş Ve Metal İşleme Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taş Ve Metal İşleme Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taş Ve Metal İşleme Teknikeri Tanımı;

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Taş Ve Metal İşleme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Taş Ve Metal İşleme Teknikeri Maaşları

Taş Ve Metal İşleme Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Taş Ve Metal İşleme Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taş Ve Metal İşleme Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.14

Meslek Adı :

Taş Ve Metal İşleme Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Değerli metaller ve değerli taşlar için tasarım yapğan, işleyerek takı ve süs eşyası hazırlayan kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Taş ve Metal İşleme Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Takı ve süs eşyalarını tasarlamak,

b) Altın, platin, bakır, pirinç ve gümüş gibi metalleri ergiterek, keserek, bükerek, modele göre şekillendirmek,

c) Süs eşyalarını kıymetli metallerle kaplama işini yapmak,

d) Hammadde arama ve maden ocağı işletmeciliği yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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