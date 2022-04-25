Taş Yapı Ustası (Restorasyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taş Yapı Ustası (Restorasyon) görev tanımı nedir, Taş Yapı Ustası (Restorasyon) ne iş yapar, Taş Yapı Ustası (Restorasyon) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taş Yapı Ustası (Restorasyon) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taş Yapı Ustası (Restorasyon) Tanımı;

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Taş Yapı Ustası (Restorasyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 Taş Yapı Ustası (Restorasyon) Maaşları

Taş Yapı Ustası (Restorasyon) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Taş Yapı Ustası (Restorasyon) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taş Yapı Ustası (Restorasyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.11

Meslek Adı :

Taş Yapı Ustası (Restorasyon)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tarihi bina, çeşme, minare, hamam ve bina gibi eserlerde taşın kullanım alanlarını, türlerini ve bozulmalarını belgeleyen, farklı tekniklerle taş temizliği yapan, taşların korunması ve onarımı için gerekli bütünleme, derzleme, yüzey koruma ve sağlamlaştırma gibi müdahale yöntemlerini uygulayarak restorasyonu işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taş Yapı Ustası (Restorasyon), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Projeleri incelemek,

b) Tarihi eserlerde tespit ve belgeleme yapmak,

c) Taşı mimari yapıda kullanmak,

d) Doğal taşları sınıflandırmak vetespit etmek,

e) Taş bozulmalarını teşhis etmek,

f) Taş yapılarda temizlemeyapmak,

g) Taş yapılarda bitki temizlemek ,

h) Taş yapılarda raspa yapmak ,

i) Taşlarda bütünleme uygulaması yapmak,

j) Harçlı onarım yapmak ,

k) Derzleme yapmak ,

l) Taş yüzeylerde koruma ve sağlamlaştırma yapmak,

m) Taş oyma restorasyonu yapmak ,

n) Tarihi bina, hamam, çeşme, sur vb. yerlerin tamir işlerini aslına uygun olarak tamir etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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