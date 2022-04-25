Taş Yontma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Taş Yontma İşçisi görev tanımı nedir, Taş Yontma İşçisi ne iş yapar, Taş Yontma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taş Yontma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taş Yontma İşçisi Tanımı;

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Taş Yontma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Taş Yontma İşçisi Maaşları

Taş Yontma İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Taş Yontma İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taş Yontma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.09

Meslek Adı :

Taş Yontma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pnömatik aletler ve el aletleri kullanarak kaba blok ve plaka halindeki granit, mermer ve diğer taşlardan binalar ve abidelerde kullanılacak taşları kesen ve şekillendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taş Yontma İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taşı çalışma pozisyonuna koymak veya koydurtmak,

b) Taş boylarını şartnamesine göre kesilmek üzere markalamak,

c) Bloku istenilen boylarda kesmek,

d) Pnömatik aletler ve el aletleri kullanarak delmek, yontmak,

e) Yarmak ve murçlamak suretiyle şekillendirmek,

f) Taşın boyunu ve şeklini sık sık kontrol etmek,

g) Taş yüzlerine dekoratif şekiller işlemek,

h) Birleştirme ve tespit işlerinde kullanılan delikleri açmak,

i) Yaptığı işin niteliğine veya yontarak şekillendirdiği taşın cinsine göre ayırt etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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