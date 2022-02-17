Tasallüp ne demek, TDK'ya göre Tasallüp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tasallüp ne demek? Tasallüp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tasallüp kelimesi. Peki tasallüp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tasallüp nedir, tasallüp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TASALLÜP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tasallüp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tasallüp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tasallüp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Katılaşma

