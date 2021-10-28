Tasannu ne demek, TDK'ya göre Tasannu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tasannu ne demek? Tasannu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tasannu kelimesi. Peki tasannu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tasannu nedir, tasannu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TASANNU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tasannu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tasannu kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tasannu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyi olduğundan daha değerli gösterme, yapmacık

