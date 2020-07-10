Tasarım mayolar yaza damgasını vuruyor

Tatil sezonu, sosyal mesafe kurallarıyla birlikte başladı. Plajlar hareketlenirken, bu yılın mayo ve bikini trendlerine özel tasarımların damgasını vuracağı duyuruldu.

Türkiye'den ve dünyadan moda tasarımcılarının mayo ve bikini tasarımlarının, Morhipo.com'da modaseverleri beklediği belirtildi. Tasarım mayolar hakkında Morhipo'dan yapılan açıklama şöyle; "Sadeliğin asaletini plaj tarzına yansıtmak isteyenler için Sand an Blue'nun düz renk, pencere detaylı mayo ve bikinileri oldukça ideal. Plaj elbisesi ve plaj pantolonu tasarımlarında da aynı elegan çizgiyi devam ettiren bu marka, bu yazın favorileri arasında. Plajda cesur tasarımlar tercih edenler için önerimiz Anais & Margaux. Her zaman feminen tasarımlarıyla öne çıkan bu marka, plaj tasarımlarında da bu çizgisini koruyor. Animal print mayolar bu seneki koleksiyonun öne çıkan parçalarından. Aynı zamanda tek omuzlu tasarımlar ve derin V yakalar da dikkat çekiyor.Nur Karaata ise davet şıklığını plajlara taşıyan tasarımlarıyla beğeni topluyor. Büyük çiçek desenleri, tek omuzlu kalıplar, volan ve büzgü detayları ile adeta bir abiye şıklığında olan mayo ve bikiniler bu yaz plajlara damgasını vuracak"

Kaynak: DHA