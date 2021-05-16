Tasarım Müdürü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Tasarım Müdürü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Tasarım Müdürü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 1223.06
Meslek Adı : Tasarım Müdürü
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Yöneticiler
Meslek Alt Ana Grubu : Ticari Ve İdari Müdürler
Meslek Grubu : İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler
Meslek Birim Grubu : Araştırma Ve Geliştirme Müdürleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Bölüm strateji ve hedeflerine ulaşmak amacıyla kuruluşu farklı kılacak kalite ve maliyetlerde, tüm kaynakları etkin yöneterek ürün geliştirme planı ve iç/dış müşteri beklentilerine uygun inovatif ürünler devreye almak ve mevcut ürün iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirme çalışmalarını yürüten kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma
a) Sektöründeki mevcut ürünlerin pazar araştırmasını yaparak, stratejiler geliştirmek.
b) Satış birimlerinden fabrika müdürlüğü aracılığı ile gelen talepleri karşılamak.
c) Yeni tasarımların ve sistemlerin araştırma-geliştirmesini yapmak.
d) Yeni ürün tasarımlarının sunuşu için, görsel efektlerin hazırlanmasını sağlamak.
e) Yeni tasarımların, model ve model kalıplarının, standartlara uygun olarak üretilmesini sağlamak.
f) Modellerin zamanında hazırlanıp, üretim müdürlüğüne teslimini sağlamak.
g) Yönetimi altındaki Tasarım ünitesinde, insan ve makine gücünü en verimli şekilde kullanarak tasarımı düzenli bir şekilde yürütmek.
ğ) İşletmenin teknolojik gelişimini sağlayacak gerekli araştırmaları, uygulamaları ve sonuçları takip etmek.
h) Organizasyon için gerekli yeni sistemler ve uygulamalarla verimliliği artırmak.
i) Bölümündeki işlerin yürütülmesi için, gerekli eğitim gereksinimlerini belirlemek, kalite bilincini geliştirmek için işbaşı eğitimi yapmak, bunlarla ilgili seminerler düzenlemek.
ı) Kendi bölümüyle ilgili raporlama, dokümantasyon işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
j) Şirketin stratejileri ve politikaları doğrultusunda, organizasyonun tüm kadroları ile takım ruhu içinde çalışmak.
k) Yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
l) Kalite Yönetim Sistemini takip etmek ve kontrol altında tutmak, çalışanları kalite yönetim çalışmaları doğrultusunda çalışmaya teşvik etmek.
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Tasarım Müdürü Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri mesleği için “3131.01” kod olarak kullanılır iken Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist) mesleği için “2261.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Tasarım Müdürü Meslek Kodu “1223.06” olarak belirlenmiştir.