Tasarım Uygulama Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tasarım Uygulama Teknisyeni görev tanımı nedir, Tasarım Uygulama Teknisyeni ne iş yapar, Tasarım Uygulama Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tasarım Uygulama Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tasarım Uygulama Teknisyeni Tanımı;

__

Tasarım Uygulama Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Tasarım Uygulama Teknisyeni Maaşları

Tasarım Uygulama Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tasarım Uygulama Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tasarım Uygulama Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.26

Meslek Adı :

Tasarım Uygulama Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yenilenmesi, değiştirilmesi ve yeni üretilmesine karar verilen parçaların, prototip numunelerinin hazırlanması, uygulama yapılacak ürün üzerinde numunenin denenmesine katılan, numunelerin seri üretimlerinin standartlara uygun olarak üretimini sağlamak amacıyla teknik resimlerinin çizilmesine katkıda bulunan, parçaların istenilen en uygun duruma uyarlanması faaliyetlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tasarım Uygulama Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yeni ve değişen parçaların denenmesi, istenilen yerlere monte edilmesi faaliyetlerini yürütmek,

b) Yeni parça üretilmesine karar verilmesi durumunda eski parça ile arasındaki nitelik olarak kıyaslama yapmak, farklılıklarının tespitini ile yeni parçanın uygulanacağı bölgeye uyum sağlayıp sağlamayacağı konusunda çalışmalar yapmak,

c) Parçalara ait imalat resimlerinin çizilmesine, yedek parça kataloglarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

d) Seri üretimi yapılan ürün üzerinde kullanılan parçaların daha ekonomik, kullanışlı, kaliteli ve verimli hale getirilmesi konusunda ön çalışma ve denemeler yapmak,

e) Yeni üretilecek parça numunelerini hazırlamak, teknik resimlerinin çizimine yardım etmek,

f) Yeni parçaların üretilmek üzere gönderilen numuneye uygunluğunu, teknik resme göre üretim yapılıp yapılmadığını, parçanın uygulama yapılacağı kısımlara uygun olup, olmadığı konularında çalışmalar yapmak,

g) Üretilen veya dış firmalara yaptırılan yeni parçaların incelenmesinde teknik resimde verilen toleranstan fazla farklılık görülmesi durumlarında parça raporu hazırlamak, parçanın teknik resme göre yeniden imal edilmesi için gerekli işlemleri yürütmek,

h) Teknik resim ölçülerinden kaynaklanan hata durumlarında parçanın prototipini yeniden çizilmek üzere ilgili birime göndermek,

i) Ar-Ge faaliyetlerine katılmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?