Tasarım ve donanımıyla dikkat çeken KİA modellerinin 2022 fiyat listesi güncellendi! Sportage, Stonic, Cerato modellerine bakmayan çok şey kaybeder! Tasarım ve donanım olarak yeni modelleriyle dikkat çeken KİA markası, 2022 yılında en çok tercih edilen Sportage, Stonic, Cerato modellerinin fiyat listesini güncelledi. Sıfır bir KİA modeline sahip olmak isteyenler için fiyat listesi haberimizde...

1 17 Güney Kore menşeli otomobil üreticisi KİA, 2022 yılında iddialı araç modelleriyle dikkat çekiyor. SUV ve sedan modelleriyle otomobil piyasasında adından söz ettiren KİA, fiyat listesinde güncellemeye gitti. Özellikle birçok model özellikleriyle sıfır araç sahibi olmak isteyenleri cezbederken Sportage, Stonic, Cerato 2022 fiyat listesi haberimizde...