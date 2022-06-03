Tasarım ve donanımıyla dikkat çeken KİA modellerinin 2022 fiyat listesi güncellendi! Sportage, Stonic, Cerato modellerine bakmayan çok şey kaybeder!
Tasarım ve donanımıyla dikkat çeken KİA modellerinin 2022 fiyat listesi güncellendi! Sportage, Stonic, Cerato modellerine bakmayan çok şey kaybeder!
Tasarım ve donanım olarak yeni modelleriyle dikkat çeken KİA markası, 2022 yılında en çok tercih edilen Sportage, Stonic, Cerato modellerinin fiyat listesini güncelledi. Sıfır bir KİA modeline sahip olmak isteyenler için fiyat listesi haberimizde...