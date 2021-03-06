Tasarımcı Aslı Yılmaztürk, Muğla'daki evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre olay Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi’nde saat 23.00'de meydana geldi. Tasarımcı Aslı Yılmaztürk (34), tatil amaçlı İstanbul'dan Ula ilçesindeki tek katlı müstakil evine geldi. Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVDE HAREKETSİZ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler Aslı Yılmaztürk’ü yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan kontrollerde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaztürk'ün naaşı Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Yılmaztürk'ün ölümüne ilişkin yapılan ilk incelemede Yılmaztürk’ün mutfaktaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği ifade edildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.