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Tasarımcı Aslı Yılmaztürk, Muğla'daki evinde ölü bulundu

Tatil için İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesinde gelen tasarımcı Aslı Yılmaztürk evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Yılmaztürk'ün mutfaktaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Tasarımcı Aslı Yılmaztürk, Muğla'daki evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre olay Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi’nde saat 23.00'de meydana geldi. Tasarımcı Aslı Yılmaztürk (34), tatil amaçlı İstanbul'dan Ula ilçesindeki tek katlı müstakil evine geldi. Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVDE HAREKETSİZ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler Aslı Yılmaztürk’ü yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan kontrollerde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaztürk'ün naaşı  Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tasarımcı Aslı Yılmaztürk, Muğla'daki evinde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Yılmaztürk'ün ölümüne ilişkin yapılan ilk incelemede  Yılmaztürk’ün mutfaktaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği ifade edildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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