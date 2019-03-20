Tasarruf için yapıldı, ödül getirdi

Sivas Valili öncülüğünde, Yıldızdağı Kayak Tesisinin enerji ihtiyacını karşılamak için geliştirilen proje Sivas'a ödül getirdi.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin enerji maliyetini karşılamak amacıyla 2015 yılında projelendirilen "Güneş Panelleri ile Enerji Üretim Projesi" (Kovalı-GES) ise Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Kategorisinde "Mansiyon Ödülü" aldı.

Projem Türkiye; Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar Yarışmasında 51 proje ödüle layık görüldü. 81 İlin katıldığı "Projem Türkiye Yarışması'na Güvenlik ve Asayiş, Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi, Kültürel, Sosyo Ekonomik ve Vatandaş Odaklı Hizmetler kategorilerinden 1102 başvuru yapıldı. Sivas'ta işletmelerin iş geliştirme potansiyellerini ortaya çıkararak, üretime ve istihdama katkı sağlamak amacıyla 2012 yılında projelendirilen, 2016 Ağustos ile 2017 Aralık sürecinde uygulanan İŞGEM Projesi de, Sosyo - Ekonomik Kategorisinde "Başarı Ödülü" almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hiçbir emeğin karşılıksız kalmayacağını belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, "2012 yılında Valiliğimiz himayelerinde, İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas TSO ve OSB Müdürlüğü ortaklığında il özel idaresi adına projelendirdiğimiz ve AB finansmanıyla 2017 yılında uygulamaya geçen İŞGEM Projesi; kamu binalarımızda yenilenebilir enerji kaynakları ile maliyet tasarrufu sağlaması için Ulaş, Kovalı'da Et Entegre Tesisini yanındaki sahada uyguladığımız GES Projesi ile de ikinci bir ödüle layık görülmek, genel sekreter olarak heyecanla hazırladığımız projelerin Sivas Valisi olarak ödülünü almak nasip oldu, gurur verici." dedi.

Kaynak: İHA