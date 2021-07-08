Resmi Gazete'nin 8 Temmuz 2021 tarihli ve 31535. sayısında yer alan atama kararından edinilen bilgide, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanının değiştirildiği açıklandı. Göreve getirilen Fatin Rüştü Karakaş da bu kapsamda merak konusu oldu. Vatandaşların arama motorlarında baktığı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanı Fatin Rüştü Karakaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU KURULU (TMSF) BAŞKANI FATİN RÜŞTÜ KARAKAŞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1968 yılında Rize'de doğan 53 yalındaki Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi'nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Fatin Rüştü Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank'ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlendi.

Fatin Rüştü Karakaş, 2013 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı.

Kasım 2013'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Fatin Rüştü Karakaş, 2019'da TMSF Kurul Üyeliğine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile 8 Temmuz 2021 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığına getirildi.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NEDİR?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasarruf sahiplerinin haklarını yolsuzluk ve usulsüzlüklerden korumak amacıyla kurulmuş devlet kurumudur. Eskiden T.C. Merkez Bankası bünyesinde iken, artık cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Tasarruf mevduatını sigorta etmek üzere 1983 yılında T.C. Merkez Bankası bünyesinde kurulan kurum, 1999 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kurulması ile de temsil ve idare bakımından BDDK altında yeniden yapılandırılmıştır. 1994 yılında yaşanan ekonomik kriz ile birlikte başlayan 10 yıllık süreçte TMSF'ye toplam 25 banka devredildi.

26 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5020 sayılı Kanun ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nda değişiklik yapılarak TMSF'nin karar organının Fon Kurulu olduğu ve TMSF'nin genel yönetim ve temsili ile Fon Kurulu tarafından alınan kararların yürütülmesinin Fon Kurulu Başkanına ait olduğu hükme bağlandı ve TMSF özerk bir statüye kavuştu.

TMSF GÖREVLERİ:

TMSF, görevlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (111. ve 117. maddeleri) ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir. Bunlar:

Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi,

Fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı ve tasfiyesi,

TMSF alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

TMSF varlık ve kaynaklarının yönetilmesi.

TMSF FAALİYETLERİ

18 Mayıs 2013 tarihinde kanalın sahibi olan Mehmet Emin Karamehmet'in, Cavit Çağlar ile İnterbank ile ilgili kredi ilişkilerinden kaynaklanan $ 455 milyon dolar nedeniyle TMSF tarafından Skytürk 360, Lig TV Show TV, Digitürk, Alem FM, Lig Radyo, Akşam Gazetesi, Güneş Gazetesi, ve BMC şirketlerine el konulmuştur.

TMSF'YE BAĞLI MEDYA KURULUŞLARI

Gazete

2001-2004: TV Guide (Korkmaz Yiğit'ten satın aldı, Hayyam Gariboğlu'ya sattı.)

2004-2008: Star (Cem Uzan'dan satın aldı, Ali Özmen Safa'ya sattı.)

2004-2006: Show Basın (Erol Aksoy'dan satın aldı ve geri verdi.)

2007: Fotomaç (Turgay Ciner'den satın aldı, Ahmet Çalık'a sattı.)

2007: Sabah (Turgay Ciner'den satın aldı, Ahmet Çalık'a sattı.)

2007: Takvim (Turgay Ciner'den satın aldı, Ahmet Çalık'a sattı.)

2007: Yeni Asır (Turgay Ciner'den satın aldı, Ahmet Çalık'a sattı.)

2008-2011: Show Basın (Erol Aksoy'dan satın aldı, Al Jazeera'ya sattı.)

2013: Akşam (Mehmet Emin Karamehmet'ten satın aldı, Ethem Sancak'a sattı.)

2013: Güneş (Mehmet Emin Karamehmet'ten satın aldı, Ethem Sancak'a sattı.)

2015: Show Basın (Al Jazeera'dan satın aldı.)

TV Platformu

2013-2015: Digiturk (Çukurova Holding'den aldı. beIN Media Group'a sattı.)

2013-2015: Digiturk Euro (Çukurova Holding'den aldı. beIN Media Group'a sattı.)

Televizyon

2002-2006: İzmir TV (EGS Holding'den satın aldı, Turgay Ciner'e satıp geri aldı.)

2004-2005: Star TV (Cem Uzan'dan satın aldı, Aydın Doğan'a sattı.)

2004-2005: Kral TV (Cem Uzan'dan satın aldı, Mehmet Emin Karamehmet'e sattı.)

2004-2006: Dizi TV (Cem Uzan'dan satın aldı, Aydın Doğan'a sattı.)

2004-2006: Yeşilçam TV (Cem Uzan'dan satın aldı, Aydın Doğan'a sattı.)

2004-2006: Cine5 (Erol Aksoy'dan satın aldı ve geri verdi.)

2004-2006: Supersport TV (Erol Aksoy'dan satın aldı ve geri verdi.)

2004-2006: Gala TV (Erol Aksoy'dan satın aldı ve geri verdi.)

2004-2006: Viva TV (Erol Aksoy'dan satın aldı ve geri verdi.)

2005-2008: Kral TV (Mehmet Emin Karamehmet'ten satın aldı, Ferit Şahenk'e sattı.)

2007: atv (Turgay Ciner'den satın aldı, Ahmet Çalık'a sattı.)

2007: atv Avrupa (Turgay Ciner'den satın aldı, Ahmet Çalık'a sattı.)

2007: Kanal 1 (Turgay Ciner'den satın aldı ve geri verdi.)

2007: izmir TV (Turgay Ciner'den satın aldı, Turkuvaz Medya Grubu'na sattı)

2007-2010: Buket TV (Cem Uzan'dan satın aldı. Daha sonra kapattı.)

2007-2012: TürkÇ TV (Turgay Ciner'den satın aldı.)

2008-2011: Cine5 (Erol Aksoy'dan satın aldı, Al Jazeera'ya sattı.)

2008-2009: Supersport TV (Erol Aksoy'dan satın aldı.)

2008-2010: Gala TV (Erol Aksoy'dan satın aldı, Sebil Yayıncılık'a sattı.)

2008-2010: Viva TV (Erol Aksoy'dan satın aldı, Artı Televizyon'a sattı.)

2009-2010: Maxi TV (Erol Aksoy'dan satın aldı, Sebil Yayıncılık'a sattı.)

2013: Showmax (Mehmet Emin Karamehmet'ten satın aldı, Turgay Ciner'e satıp geri aldı ve tekrar sattı)

2013: Show TV (Mehmet Emin Karamehmet'ten satın aldı, Turgay Ciner'e satıp geri aldı ve tekrar sattı)

2013: Show Türk (Mehmet Emin Karamehmet'ten satın aldı, Turgay Ciner'e satıp geri aldı ve tekrar sattı)

2013: Skytürk 360 (Mehmet Emin Karamehmet'ten satın aldı, Nihat Özdemir ve Mehmet Cengiz'e sattı.)

2013-2014: Turkmax (Mehmet Emin Karamehmet'ten satın aldı. Kanalın adını değiştirdi.)

2013-2015: Nickelodeon (Türkiye) (Çukurova Holding'in borçlarından dolayı kanaldaki hisselerine el konuldu. Hisseleri beIN Media Group'a sattı.) (%50 Viacom International)

2013-2015: Nickelodeon HD (Türkiye) (Çukurova Holding'in borçlarından dolayı kanaldaki hisselerine el konuldu. Hisseleri beIN Media Group'a sattı.) (%50 Viacom International)

2013-2015: Nick Jr. (Türkiye) (Çukurova Holding'in borçlarından dolayı kanaldaki hisselerine el konulmuştur. Hisseleri beIN Media Group'a sattı.) (%50 Viacom International)

2013-2015: MTV Türkiye (Çukurova Holding'in borçlarından dolayı kanaldaki hisselerine el konulmuştur. Hisseleri beIN Media Group'a sattı.) (%50 Viacom International)

2013-2015: MTV Live HD (Çukurova Holding'in borçlarından dolayı kanaldaki hisselerine el konulmuştur. Hisseleri beIN Media Group'a sattı.) (%50 Viacom International)

2014-2015: Turkmax Gurme (Digiturk ile birlikte beIN Media Group'a sattı.)

2014: Showmax (Turgay Ciner'den satın aldı, sonrasında geri verdi.)

2014: Show TV (Turgay Ciner'den satın aldı, sonrasında geri verdi.)

2014: Show Türk (Turgay Ciner'den satın aldı, sonrasında geri verdi.)

2015: Show TV (Turgay Ciner'den satın aldı ve geri verdi.)

2015: Show Türk (Turgay Ciner'den satın aldı ve geri verdi.)

2015: Showmax (Turgay Ciner'den satın aldı ve geri verdi.)

2013-2015: Digiturk'ün kanalları (beIN Media Group'a sattı.)

2015: Cine5 (Al Jazeera'dan satın aldı.)

2018: A9 TV (Adnan Oktar'a düzenlenen operasyonda el koyuldu, daha sonra kapatıldı.)

Radyo

2003-2005: Joy FM (Cem Uzan'dan satın aldı. Canwest Grup'a sattı.)

2003-2005: Joy Türk FM (Cem Uzan'dan satın aldı. Canwest Grup'a sattı.)

2003-2005: Süper FM (Cem Uzan'dan satın aldı. Canwest Grup'a sattı.)

2003-2005: Metro FM (Cem Uzan'dan satın aldı. Canwest Grup'a sattı.)

2004-2005, 2005-2008: Kral FM (Cem Uzan'dan satın aldı, Mehmet Emin Karamehmet'e satıp geri aldı, Ferit Şahenk'e sattı.)

2007: Romantik Radyo (Turgay Ciner'den satın aldı, Ahmet Çalık'a sattı.)

2004-2012: Show Radyo (Erol Aksoy'dan satın aldı. Planet Yayıncığa sattı.)

2004-2006, 2008-2010: Radyo Viva (Erol Aksoy'dan satın aldı. Artı Televizyon'a sattı.)

2004-2006, 2008-2010-2010: Radyo5 (Erol Aksoy'dan satın aldı, sonrasında Ferit Şahenk'e sattı.)

2013: Alem FM (Mehmet Emin Karamehmet'ten satın aldı Ethem Sancak'a sattı.)

2013: Lig Radyo (Mehmet Emin Karamehmet'ten satın aldı Ethem Sancak'a sattı.)

TMSF'YE BAĞLI BANKALAR:

Adabank

Birleşik Fon Bankası