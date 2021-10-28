Tasavvuf ne demek, TDK'ya göre Tasavvuf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tasavvuf ne demek? Tasavvuf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tasavvuf kelimesi. Peki tasavvuf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tasavvuf nedir, tasavvuf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TASAVVUF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tasavvuf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tasavvuf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tasavvuf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım

- Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği



TASAVVUF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu dil derindir ve birçok tasavvuf deyimleri ile zengindir de!

