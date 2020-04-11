TASC, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nu canlı yayında ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'de yapılan çalışmalar ve ABD'nin mücadele yöntemlerini değerlendirmek üzere Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nu canlı yayında ağırlayacak.

TASC'den yapılan açıklamaya göre, canlı yayın 12 Nisan'da TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek.



Kovid-19 salgınının Amerika'da görülmeye başlanmasıyla TASC, Amerika'da yaşayan Türklere yönelik hızlıca "Koronaya karşı mücadele için özel destek programı" hazırladı.

TASC, salgının başlangıcında Amerika'da bulunan öğrenciler ve turistler gibi ikameti Türkiye'de olan Türk vatandaşlarının ülkeye geri dönüşünün sağlanmasının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardım ve sağlık çalışanlarına destek faaliyetleri de yürüttü.

Farkındalık kampanyaları kapsamında sosyal medya üzerinden de birçok aktivite gerçekleştiren TASC, yarın da canlı yayında AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nu ağırlayacak.

TASC'ın Facebook, Zoom, Periscope, YouTube'daki live.ourtasc.org hesaplarından gerçekleştirilecek canlı yayında AFAD'ın Türkiye'deki çalışmaları ve Amerika'daki kurumların faaliyetleri değerlendirilecek. Canlı yayın sırasında izleyicilerin soruları da yanıtlanacak.

Kaynak: AA