Taşçı : “Türkiye’nin sayılı belediyeleri arasındayız”

Atakum Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi teknoloji alanında da hayata geçirdikleri yatırımlarla, Karadeniz'de tek ve öncü belediye olduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, akıllı belediyecilikte Türkiye'deki sayılı belediyeler arasında olduklarını söyledi.

Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdikleri e-belediyecilik sistemiyle Karadeniz'in tek ve öncü pilot belediyesi seçildiklerini belirten Başkan Taşçı, yerli ve milli imkanlarla oluşturdukları akıllı belediyecilik sisteminin, piyasa şartlarına göre 4 milyon TL daha ucuza mal olduğunu kaydetti.

Hayata geçirdikleri e-belediyecilik yatırımıyla vatandaşların birçok belediyecilik hizmetini, belediyeye gelmek zorunda kalmadan aldıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Elektronik Belge Yönetimi (EBYS), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Halkla İlişkiler Modülü (CRM) olmak üzere üç özelliği bir arada kullanan Karadeniz'in tek belediyesiyiz. Sistemimizdeki bu özelliklerle, Türkiye'nin ise sayılı belediyeleri arasındayız. Atakum Belediyesi olarak akıllı belediyecilik noktasında Karadeniz Bölgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlemesiyle tek pilot belediyesiyiz. EBYS, CBS ve CRM olmak üzere 3 modülü aynı anda en gelişmiş şekilde kullanıyoruz. Bu projeyi kendi imkanlarımızla yaptığımız için yaklaşık 1.3 milyon liraya mal ettik. Eğer bu projeyi dış kaynaklardan satın alsaydık Atakum Belediyesine yaklaşık maliyeti 5 milyon liradan fazla olacaktı" dedi.

Atakumluların belediyecilik hizmetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz ve kolaylıkla alması için önemli bir teknolojik altyapı hazırladıklarını ifade eden Başkan Taşçı, şunları söyledi:

"Bu projemiz ile vatandaşlarımız işlemlerini günün her saati gerçekleştirebiliyor. Teknolojik altyapımız belediyemizde hem verimlilik, hem tasarruf hem de gelir artışı sağlıyor. Atakum ilçesinin gelecek 100 yılına taban oluşturabilecek akıllı belediyeciliği hayata geçirdik. Vatandaşlarımız, hizmet masaları, internet, SMS ve mobil cihazlarıyla taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini belediyemize ilettiği anda iş süreci başlıyor. Tüm adımlar izlenebiliyor, halkımız süreç ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi oluyor. Coğrafi Bilgi Sistemi ile de vatandaşlarımıza günlük hayatta birçok kolaylık ve yenilik sunduk. Halkımız mesai saatleri dışında da birçok işlemlerini bulundukları her yerden halledebiliyor. Bu önemli teknolojik adımımız sayesinde akıllı belediyecilikte Türkiye'de öncü konumdayız."

Kaynak: İHA