Taşeron işçiler uzun zamandır ilave tediyelerin ne zaman yatacağını araştırıyordu. 6772 Sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında yapılacak ilave tediyelerin tarihleri için Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

TAŞERON İŞÇİYE İLAVE TEDİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

İlave tediyenin 2019 yılı için birinci yarısı yarın, diğer yarısı ise 31 Mayıs’ta yapılacak.

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2019 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

HANGİ TAŞERON İŞÇİYE İLAVE TEDİYE YATACAK?

Buna göre, 2019 yılında 6772 Sayılı Kanun 1. maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının yarın, diğer yarısının 31 Mayıs’ta, bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yer altı işlerinde çalışanlara ayrıca ilave tediyenin ise tamamının 23 Aralık’ta yapılmasına karar verildi.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

İşçi ikramiyeleri olarak da bilinen ‘ilave tediye’ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun taşeron işçilerle ilgili yaptığı açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. Bir süredir kadro bekleyen taşeronlar ile ilgili CNN Türk’e özel açıklamalarda bulunan Bakan Sarıeroğlu maaşlar ve özlük hakları hakkında da bilgiler verdi. Peki, ‘ilave tediye’ nedir ve yılda kaç kez verilir?

İLAVE TEDİYE YILDA KAÇ KEZ VERİLİR? NE ZAMAN VERİLİR?

Jülide Sarıeroğlu’nun ilave tediye ile ilgili CNN Türk’e özel yaptığı o açıklama şöyle; Çalışanların kazanmış oldukları kıdemlerini bir kenara koymadık. Yıllık izinler vs. en son çalışmış oldukları şirketlerindeki kıdemleri dikkate alınacak. Maaş konusunda da biz mevcut maaşları ile birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Ayrıca kamuya geçen işçilerimize 52 günlük ilave tediye ücret de eklenmiş olacak. Geçişi sağlanan işçilerin bulundukları yerde çalışacaklar. Tayin hakları olmayacak ve devamlılık esasına göre çalışacaklar.

İLAVE TEDİYE KİMLERE VERİLİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.