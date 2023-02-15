Tashreeq Matthews kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tashreeq Matthews Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tashreeq Matthews kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tashreeq Matthews ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tashreeq Matthews kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tashreeq Matthews Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tashreeq Matthews

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tashreeq Matthews adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tashreeq Matthews Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tashreeq Matthews 12 Eylül 2000 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tashreeq Matthews Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football First yapmaktadır. Tashreeq Matthews, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tashreeq Matthews'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Tashreeq Matthewsboyu ve yaşı kaç

Tashreeq Matthews Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tashreeq Matthews isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Tashreeq Matthews Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tashreeq Matthews futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2018 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

5 Kasım 2018 yılında B. Dortmund U19

7 Ocak 2019 yılında Utrecht U21

30 Haziran 2019 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund II

13 Ağu 2019 yılında Helsingborgs IF

30 Kasım 2019 yılında B. Dortmund II

17 Ocak 2020 yılında Varbergs BoIS

10 Ağu 2022 yılında Sirius

Tashreeq Matthews kimdir

Tashreeq Matthews Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tashreeq Matthews şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Tashreeq Matthews Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika U20 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Tashreeq Matthews nereli

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