Tashreeq Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tashreeq Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tashreeq Morris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tashreeq Morris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tashreeq Morris 13 Mayıs 1994 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tashreeq Morris Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football First yapmaktadır. Tashreeq Morris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tashreeq Morris'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tashreeq Morris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tashreeq Morris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tashreeq Morris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tashreeq Morris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2019 yılında Cape Town City

20 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Tashreeq Morris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tashreeq Morris şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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