Tası tarağı toplayıp bunu yapanlara Bakanlık'tan hibe: 250.000 TL para verilecek: Başvurular başladı

Köyde yaşama tercihinde bulunan vatandaşlara belirlenen miktar hibe verilecek. Ne kadar destek ödemesinde bulunulacak? Tüm detaylar haberimizde.

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Tası tarağı toplayıp bunu yapanlara Bakanlık'tan hibe: 250.000 TL para verilecek: Başvurular başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteği programını duyurdu. Köyde yaşamayı tercih eden o kişilere 250.000 TL ödeme gerçekleştirilecek. Kimler bu destekten faydalanabilecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

KÖYDE YAŞAYANLARA 250.000 TL DESTEK!

Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteklerinde bulunmaktadır. İlgili alanlarda üniversite ve lise mezunlarında hayvancılık ve tarım istihdamı sağlanmak amaçlanmaktadır. Bu program dahilinde gençlere 250.000 TL hibe ödemesi gerçekleştirilecektir.Para

Kırsal alanda yaşamayı tercih edenler için 250.000 TL ödeme gerçekleştirilecektir. Belirlenen alanlarda üniversite, lise mezunu olunması gerekmektedir.

-Üniversite mezunlarının bu bölümlerde olması gerekmektedir:

Ormancılık ve hayvancılık

Gıda ve su ürünleri

-Lise mezunları için belirlenen bölümler:

Hayvan Yetiştiriciliği ve sağlığı

Laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi

Uzman Eller projesi içerisinde hayvansal ürünler, bitkisel ürünler, su ürünleri, coğrafi işaretli geleneksel ürünlerin üretimini arttırmak, paketlemek, işlemek amacı ile proje desteklenmektedir.

Projeden faydalanacak kişiler için bazı koşullar bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

-18 yaşı doldurulmuş olunmalıdır.

-Belirlenen bölümlerden mezun olunmalıdır.

-Kırsal alanda yaşama taahhütü sunulacaktır.

-Yaşlı aylığı, emekli aylığı almıyor olmalıdır.

-Genç çiftçi, Uzman Eller projesinden faydalanmamalıdır.

Başvuru bitişi Mayıs 2023'ün son günüdür.

Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

-Başvuru formu

-Adli sicil kaydı,

-Mezun belgesi,

-Şehit, gazi yakını ise belge gerekmektedir.

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