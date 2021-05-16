Taşınır Kontrol Yetkilisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Taşınır Kontrol Yetkilisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Taşınır Kontrol Yetkilisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 4321.36
Meslek Adı : Taşınır Kontrol Yetkilisi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu : Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu : Stok Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Görev ve İşlem Basamakları :
Taşınır Kontrol Yetkilisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
görev ve işlemleri yerine getirir.
Taşınır Kontrol Yetkilisi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri mesleği için “2166.04” kod olarak kullanılır iken Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni mesleği için “3251.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Taşınır Kontrol Yetkilisi Meslek Kodu “4321.36” olarak belirlenmiştir.