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Taşınır Kontrol Yetkilisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Taşınır Kontrol Yetkilisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Taşınır Kontrol Yetkilisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Taşınır Kontrol Yetkilisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri
 
Meslek Kodu : 4321.36
 
Meslek Adı : Taşınır Kontrol Yetkilisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu : Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu : Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Taşınır Kontrol Yetkilisi

Görev ve İşlem Basamakları :

Taşınır Kontrol Yetkilisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 görev ve işlemleri yerine getirir.

Taşınır Kontrol Yetkilisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri mesleği için “2166.04” kod olarak kullanılır iken Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni mesleği için “3251.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Taşınır Kontrol Yetkilisi Meslek Kodu “4321.36” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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