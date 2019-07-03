Taşkesenligil’e Curling teşekkürü

2018-2019 sezonunda toplam 467 müsabaka oynatmanın gururunu yaşayan Türkiye Curling Federasyonu, başarılı bir sezonu geride bıraktı. Liglerin sorunsuz tamamlanmasında GSİM'nin desteklerini es geçmeyen Federasyon Başkanı Kenan Şebin, İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'e teşekkür etti.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninin yankıları tüm hızıyla sürüyor.

Kenan Şebin başkanlığındaki Türkiye Curling Federasyonu, geçtiğimiz yılların aksine bu sezon bir ilke imza atarak, ödül törenini curling salonu yerine Kültür Merkezi'nde yaparak önemli bir farkındalık oluşturdu.

Federasyon Başkanı Kenan Şebin Başkan Vekili Ahmet Çelebi ve yönetim kurulu üyesi Zeyit Palabıyık, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret ederek, curlingte başarılı bir sezonu geride bırakmalarına katkı sağladığı için kendisine teşekkür ettiler.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette, Federasyon Başkanı Kenan Şebin, "Bu ilde federasyon olarak bir yol boyunca 2. Lig, 1. Lig ve Karışık Çiftler Liginde 467 müsabaka oynatmışsak, burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkısı ve desteği çok büyük olmuştur. Valimiz Okay Memiş'in spora olan ilgisi ve desteği. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in spora yaptığı yatırımlar biz federasyonların işini kolaylaştırmıştır. Yine şehrin en önemli eğitim yuvaları Atatürk Üniversitesi ve ETÜ'de her zaman spor organizasyonlarımızda yanımızda oldular. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Başkan Vekili Ahmet Çelebi ile Yönetim Kurulu üyesi Zeyit Palabıyık'ın nazik ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hepimizin görevi spora ve gençliğe hizmet etmek. Türk gençliğini dünyanın en başarılı gençleri arasında yer almasını sağlamak. Bizimde tüm federasyonlara ve sporu yöneten herkesin gayesi ve amacı gençlerimizin ve sporcularımızın başarılı olmasını sağlamak, ülkemiz adına kürsüye çıkacak sporcular yetiştirmek" dedi.

Ziyaretin ardından Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'e Curling Milli Takımı forması hediye etti.

Kaynak: İHA