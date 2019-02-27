Taşkınlardan zarar gören yollarda düzenleme çalışması başlatıldı

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz ay oluşan aşırı yağışlar nedeniyle Akpınar Mahallesinde su taşkınlarından zarar gören yollarda düzenleme çalışması başlattı. Belediye ekipleri yaptıkları çalışma ile bozulan yolları düzelterek yollara mıcır serimi gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediyesine bağlı ekipler mahallelerdeki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz ay yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle Akpınar Mahallesinde meydana gelen su taşkınlarından zarar gören yollarda düzenleme çalışması başlattı.

Yapılan çalışmaların ihtiyaç duyulan yollarda devam edeceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bilindiği gibi geçtiğimiz ay ilçemizde yoğun bir yağmur yağışı oldu. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda bir ay içerisinde yağması gereken yağmurun bir iki saat içerisinde yağdığını ifade etti. Tabi bu yağışlara bağlı olarak bazı mahallelerimizde su taşkınları meydana gelmişti. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak yağışların başlamasının ardından ilk saatlerde hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek onların su baskınlarından zarar görmemesi için yoğun bir mesai harcadık. Ekiplerimiz birkaç gün sabahlara kadar durmadan vardiyalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler. Bu yağışlara bağlı olarak Akpınar Mahallemizde bazı yollarda bozulma meydana gelmişti. Bu yollardaki suların iyice çekilmesinin ve zeminin kurumasının ardından ekiplerimiz bu yollarda düzenleme çalışması başlattı. Bu çalışmalar kapsamında ekiplerimiz önce greyderlerimiz ile yolları düzeltiyor ardından da vatandaşlarımızın oluşabilecek çamurdan olumsuz etkilenmemeleri için mıcır serimi gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımız bu çalışmayla daha rahat bir şekilde bu yolları kullanabilecekler. Bu çalışmalarımız ihtiyaç duyulan diğer yollar ve sokaklarda da aynı şekilde devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA