Taşkınlık çıkaran Rus uyruklu kadın camiden güçlükle çıkartıldı!

Antalya’da Muratpaşa Camii'nde meydana gelen olay 'pes' dedirtti. Öğle ezanının okunmasıyla camiye gelen Rus uyruklu kadın, namaz için toplanan cemaatin karşısına geçerek bale yaptı. Güvenlik görevlisinin araya girmesiyle cami içine giren Rus kadın, önce ayakkabıları inceledi ardından da üzerindeki kıyafetleri çıkarıp taşkınlık çıkarmaya çalıştı. Güvenlik göevlileri yaşanan bu olay üzerine durumu polise bildirdi.

POLİSİ DİKKATE ALMAYIP UYGUNSUZ HAREKETLERİNE DEVAM ETTİ

Camiye gelen polis kadının camiden dışarı çıkmasını istedi. Polisi dikkate almayan kadın, camideki uygunsuz hareketlerine devam etti.

Kadın bölümünün önündeki ayakkabılığın önüne çöken kadın, kadın polisler tarafından koluna girilerek camiden çıkartıldı. Rus uyruklu kadın sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.