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Taşkınlık çıkaran Rus uyruklu kadın camiden güçlükle çıkartıldı!

Olay, bugün Antalya'da meydan geldi. Muratpaşa Camii'nde cuma namazı için toplanan cemaatin önünde bale yapan Rus uyruklu kadın camiye yerleşip, taşkınlık çıkardı. Kadın, polis tarafından camiden güçlükle çıkartıldı.

Taşkınlık çıkaran Rus uyruklu kadın camiden güçlükle çıkartıldı!

Antalya’da Muratpaşa Camii'nde meydana gelen olay 'pes' dedirtti. Öğle ezanının okunmasıyla camiye gelen Rus uyruklu kadın, namaz için toplanan cemaatin karşısına geçerek bale yaptı. Güvenlik görevlisinin araya girmesiyle cami içine giren Rus kadın, önce ayakkabıları inceledi ardından da üzerindeki kıyafetleri çıkarıp taşkınlık çıkarmaya çalıştı. Güvenlik göevlileri yaşanan bu olay üzerine durumu polise bildirdi.

POLİSİ DİKKATE ALMAYIP UYGUNSUZ HAREKETLERİNE DEVAM ETTİ

Camiye gelen polis kadının camiden dışarı çıkmasını istedi. Polisi dikkate almayan kadın, camideki uygunsuz hareketlerine devam etti.

Taşkınlık çıkaran Rus uyruklu kadın camiden güçlükle çıkartıldı!

Kadın bölümünün önündeki ayakkabılığın önüne çöken kadın, kadın polisler tarafından koluna girilerek camiden çıkartıldı. Rus uyruklu kadın sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Taşkınlık çıkaran Rus uyruklu kadın camiden güçlükle çıkartıldı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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