Taşkömürünü bulan Uzunmehmet anıldı

Uzun Mehmet, 1829 yılında Zonguldak'ta taşkömürünü buluşunun 191. yılında törenle anıldı.

Zonguldak'ta Valilik binası önünde düzenlenen anma törenine, Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Pers. Yüzbaşı Ayhan Kafalı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı gören süslü, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve TTK yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, Amelebirliği Başkan Vekili Murat Köseoğlu, TMMOB MMO Zonguldak Şubesi Temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, meslek odası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Törende TTK, GMİS, MMO ve Amelebirliği çelenklerinin Atatürk Anıtına konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrencinin günün anlam ve önemine dair şiir okumasının ardından TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve MMO Şube Başkanı birer konuşma yaptı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, salgının devam ettiğini belirterek, "İşçi sağlığını, iş güvenliğini herşeyden önde tutarak, gerekli önlemleri en üst seviyede alarak ülkemiz ve milletimiz adına üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Kıdem Tazminatının yeniden gündeme getirildiğine dikkat çeken Yeşil, "TÜRK-İŞ Genel Başkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi; Bugün sahip olduğumuz tazminat hakkından bir adım geri gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeşil şunları söyledi; "Bölgemizde taşkömürünün bulunuşunun 191'inci yıldönümünde Uzun Mehmet ve tüm maden şehitlerimizi; Zonguldak'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünde başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelesi şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Uzun Mehmet'in bölgemizde taşkömürünü bulduğu 1829 yılında, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada Sanayi Devrimi hızla gelişiyordu. 1848'e gelindiğinde uluslararası şirketlerin gözü Zonguldak Maden Havzasına dönmüştü. O günden bugüne yerli ve yabancı şirketlerle bölgemizde taşkömürü üretimi sürdü. Kurtuluş Savaşımızla birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bölgemize sahip çıktılar. 1920'den itibaren yasal düzenlemeler yaparak yerli-yabancı tüm şirketleri denetim altına aldılar. 1940 yılında tüm madenler devletleştirildi. Ülkemizin sanayileşmesine öncelik verdiler. 1990'la gelindiğinde Zonguldak 3 il olacak kadar büyürken Türkiye, bölgesinde ve dünyada saygın bir devlet haline geldi. 1990'dan sonra dayatılan IMF politikalarına karşı, başta sendikamız ve maden işçileri olmak üzere, bölge halkımız ile birlikte mücadele verdik. Kendi doğrularımızı her şart altında söyledik. Bölgemizin ve ülkemizin kaynaklarına sahip çıktık. Atalarımızın mirasına, işimize, aşımıza, geleceğimize sahip çıktık. Her şeye rağmen Zonguldak üretimden uzaklaştı, Türkiye ürettiğinden çok daha fazlasını tüketmeye başladı. Türkiye bugün 37 milyon ton taşkömürü ithal ederken, TTK'nın ve özel sektörün taşkömürü üretimi 1,5 milyon tonun altına geriledi. Ülke olarak ekonomik krizlerle boğuşur hale geldik. Şimdi taşkömürü üretimini artırmanın yollarını arıyoruz.

Mart ayı sonunda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle çalışanlarımızın sağlıklarını korumak adına üretime ara vermek durumunda kaldık. 1 Haziran'dan itibaren de üretime yeniden başladık. Ancak pandemi, ülkemizde etkisini azaltsa da devam ediyor ve hepimiz ikinci dalga endişesini yaşıyoruz. İşçi sağlığını, iş güvenliğini herşeyden önde tutarak, gerekli önlemleri en üst seviyede alarak ülkemiz ve milletimiz adına üretmeye devam ediyoruz. Ülkemizde her ekonomik krizde, her kaynak arayışında kıdem tazminatımız gündeme getiriliyor. Ne şekilde bir düzenleme yapılırsa yapılsın, hangi gerekçe öne sürülürse sürülsün biz kıdem tazminatımızı riske edecek hiçbir girişimi kabul etmedik, etmeyeceğiz. İşçimizin, emekçimizin kıdem tazminatı hakkını geri götürecek veya yok edecek her düzenlemeye karşıyız. TÜRK-İŞ Genel Başkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi; Bugün sahip olduğumuz tazminat hakkından bir adım geri gitmeyeceğiz. Kıdem tazminatı hakkımız için tüm işçiler, emekçiler mücadeleye hazırdır. TTK, norm kadro ve tam kapasiteyle çalışıncaya kadar, Türkiye'nin TTK'ya ve Zonguldak'a ihtiyacı olduğunu her fırsatta anlatmaya devam edeceğiz. Bu duygularla hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyor, Babalar Gününüzü kutluyor, teşekkür ediyorum."

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, "21 Haziran tarihi Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu ve beraberinde kömürü bulan Uzun Mehmet'i anma günü olarak kutlanıyor. 170 yıllık geçmişi olan maden havzamızda tüm maden şehitlerini saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum" dedi. Kazım Eroğlu Ayrıca Madem Müzesi'nin TTK'ya devredildiğini sözlerine ekledi. Eroğlu konuşmasında, taşkömürünün Zonguldak'ın ve ülkemizin gelişmesine öncülük ettiğini belirterek, "Madencilik bu bölgenin hem sosyalleşmesini hem kültür açısını hem demografik yapısını şekillendirdi. 1986 yılında TTK'ya girdiğimde 36 bin kişinin istihdam edildiği, daha öncesinde 50 bin kişinin istihdam edildiği bölgede bugünlerde işçi sayımız oldukça düştü. Şunun altını çizmek gerekir diye düşünüyorum; Ülkemizin şu an yaşadığı yoğun pandemi döneminde bizim olan bizimdir, bizim olana sahip çıkmamız, bizim olanın üstüne daha da koyarak daha da ayağa kaldırarak bu ülke ekonomisine büyük katkılar vererek, yeniden eski şaşalı ve şanlı dönemlerindeki gibi TTK'nın katkısını sağlamak hepimizin boynumuzun borcudur" dedi.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi adına konuşma yapan Levent Yağcıoğlu, "Bildiğiniz gibi bugün Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümü. Hem bu vesileyle hem de Uzunmehmet'in kömürü buluşunun yıldönümü vesilesiyle toplandık. Zonguldak'ta bulunan taşkömürünün hem ülkemiz açısından hem de bölgemiz açısından çok önemli olduğunu, Zonguldak taşkömürüyle ilgili olarak, en azından şunu söyleyebilirim, üretime yönelik istihdamın önündeki engellerin kaldırılmasını, taşkömürünün geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkemize iyi hizmet etmesini temenni ediyorum. Uzunmehmet'i ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Kaynak: İHA