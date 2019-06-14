Taşköprü Belediyesi 42 yıllık hasreti sona erdiriyor

Taşköprü Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yaz Sinema Günleri etkinliği hayata geçiyor.

Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Taşköprü'de bir ilke imza atılarak, çocuklar ve yetişkinlere yönelik ücretsiz olarak "Yaz Sinema Günleri" etkinliği başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "İlçemizde 1963 yılında ilk kez faaliyet gösteren Bahar Sineması 1977'li yıllarda kapandı ve o yıllar da Çiçek Sineması da bir süre hizmet verdi. Ayrıca ilçemizde bir sinema kültürü vardı o tarihlerde. Taşköprü Belediyesi olarak ilçedeki 42 yıllık hasreti sona erdirip yeni nesli de sinema ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda 15 Haziran Cumartesi gününden itibaren yaz ayları boyunca saat:11.00 ve saat:14.00'te çocuklar için, aynı gün saat:20.00'de ise yetişkinler için ücretsiz sinema gösterimimiz başlayacaktır. Sinema etkinliklerimize çocuklarımızı ve halkımızı bekliyoruz" dedi.

Bu kapsamda Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde 15 Haziran Cumartesi günü çocuklar için saat 11:00'de ve saat 14:00'te Buz Devri 5 filmi, saat 20:00'de ise yetişkinler için "Hadi Be Oğlum" isimli sinema filmi sergilenecek.

Kaynak: İHA