Taşköprü’de bir otomobilin teybi çalındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dün akşam saatlerinde park halindeki bir otomobilin teybi çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Belediye Sokak üzerinde park halinde bulunan İsmail Ş.'ye ait otomobilin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce teybi çalındı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine emniyet güçlerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu ve hırsızlık olayına karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA