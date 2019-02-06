Taşköprü’nün beyaz altını toprakla buluştu

Dünya'da en kalitelisinin Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştiği ve bölge halkının "Beyaz Altın" olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağın 2019 yılı mahsulü için ekim sezonu havaların ısınmasıyla birlikte erken başladı.

İlçedeki üreticilerin ve cefakar Taşköprü kadınının dikiminden, çapasına ve hasadına kadar emek harcadığı sarımsağın dikim sezonu bu gün itibariyle başladı. Taşköprülü sarımsak üreticileri geçen yıl olduğu gibi 2019 yılında da sarımsağın hak ettiği değeri bulması için dua ettiklerini ifade etti.

Her yılın şubat ayı başı ile başlayıp Nisan ayı başına kadar Taşköprü'de dikimi yapılan Taşköprü sarımsağının bu yıl ki dikimi havaların erken ısınması nedeniyle 20 gün kadar erken başladı.Taşköprü'ye bağlı Çördük Köyü Çiftçilerinden Sabri Alay sarımsak dikiminin oldukça zor bir iş olduğunu belirterek çamur, kar demeden yaptıkları bu işin sonucunda tek gayelerinin verdikleri bu emeğin karşılığını almak olduğunu söyledi.

-Sarımsak işçileri yevmiye ücretlerini az buluyor

Taşköprü'nün Çördük köyünde sarımsak dikimi gerçekleştiren sarımsak işçisi Aliye Güllü sarımsak dikim ücretlerinin yetersiz olduğunu savundu. Güllü açıklamasında şunları ifade etti; "Biz sarımsak işçileri olarak bize verilen 75 TL'lik yevmiyeleri yetersiz buluyoruz çünkü sabahın soğuğunda tarlaya geliyoruz üzerimize yağmur yağıyor çamur içinde çalışıyoruz. Öte yandan ulaşımımızı minibüs yada otomobillerle yapılmasını istiyoruz açık kasa traktörle ulaşım istemiyoruz bilindiği gibi kazalar çok oluyor ve üşüyoruz bizim istediklerimiz bunlar, yani bizde az çok insan olduğumuzu bilelim kadınları günlük yevmiyeci diye küçümsüyorlar biz olmasak üreticilerde bu işi yapamazlar" dedi.

-Elle dikim daha verimli

Taşköprülü sarımsak üreticisi Sabri Alay; "Sarımsak dikimlerinde makine kullanılması verimi olumsuz etkiliyor ben işçilerin elle dikmesinden yanayım dikimlere bu gün itibariyle başladık İnşallah her şey yolunda gider ve emeğimizin karşılığını alırız ayrıca makine dikiminde çok tohum sarfiyatı oluyor o nedenle biz elle dikim yaptırıyoruz" dedi.

-Tüketiciler Taşköprü sarımsağını tercih etsinler

Taşköprülü sarımsak üreticisi Cengiz Durgut ise tüketicilerin Taşköprü sarımsağını tercih etmelerini istedi Durgut; "Tüketicilerimiz sarımsak satın alırken Taşköprü sarımsağını tercih etsinler bizim sarımsağımızın hasadı temmuz ayı itibariyle başlar ve sarımsaklarımız uygun koşullarda Nisan ayına kadar herhangi bir iklimlendirme söz konusu olmadan kendi kendini muhafaza eder. Yine sarımsakların iri olanlarını değil kırmızı dişli olanlarını satın alın Taşköprü sarımsağını 9-10 ay hiç bozulmadan tüketebilirsiniz bizim sarımsağımızın 1 dişi diğer bölgelerde yetişen sarımsakların 1 başına eşdeğerdir." dedi.

Taşköprü'de 2018-2019 yılı sarımsak fiyatları ortalaması birinci kalite sarımsak 16-18 TL, ikinci kalite sarımsak 13-14 TL üçüncü kalite sarımsak ise 6 TL'den alıcı buldu

Kaynak: İHA