Taşlama Tezgâh Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Taşlama Tezgâh Ustası görev tanımı nedir, Taşlama Tezgâh Ustası ne iş yapar, Taşlama Tezgâh Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taşlama Tezgâh Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taşlama Tezgâh Ustası Tanımı;

Çeşitli taşlama takımları ile, verilen teknik resim, kroki veya numuneye göre çeşitli şekil ve özellikteki malzemeleri istenilen biçim ve yüzey kalitelerine getirmek için yüksek hassasiyetteki taşlama tezgâhları ile honlama ve lepleme donanımların kumanda eden, işlenecek parçanın özelliklerine göre uygun taş seçiminin yapılması, tezgâhlar üzerinde doğru ayarların yapılması, parça veya malzemenin tezgâha uygun yöntemle bağlanması, tezgâh devrinin işleme uygun şekilde ayarlanması, çeşitli açılarda paso verilmesini sağlayan kişidir.

Taşlama Tezgâh Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Taşlama Tezgâh Ustası Maaşları

Taşlama Tezgâh Ustası maaşı ortalama aylık 3.050 - TL’dir. En düşük Taşlama Tezgâh Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.680 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taşlama Tezgâh Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Taşlama Tezgâh Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Taşlama Tezgâh Ustası Ne İş Yapar?

Taşlama Tezgâh Ustası, çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:



a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Taşlama işlemi için gerekli hazırlıkları yapmak

f) İş organizasyonunu gerçekleştirmek

g) Taşlama ile ilgili hesaplamaları yapmak

h) Ölçme aletlerini kontrol etmek

i) Taşlama tezgâhını hazırlamak

j) Taşlama tablasını hazırlamak

k) Taşlama takımları ile ilgili hazırlıkları yapmak

l) İşlem görecek malzeme ile ilgili hazırlıkları yapmak

m) Taşlama işşlemini başlatmak

n) Honlama ve lepleme işlemlerini yapmak

o) Taşlama işlemini sonlandırmak

p) Tezgâhve işlenen malzemeleri kontrol etmek ve bakımını yapmak

q) Taşlanan malzemeleri sevk etmek ve raporlamak

r) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılma vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Taşlama Tezgâh Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Taşlama Tezgâh Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Taşlama Tezgâh Ustası mesleğinin meslek kodu 7224.15 olarak belirlenmiştir



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