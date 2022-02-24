Taşlama ve Alet Bilemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Taşlama ve Alet Bilemecisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Taşlama ve Alet Bilemecisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Taşlama ve Alet Bilemecisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Taşlama ve Alet Bilemecisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Taşlama ve Alet Bilemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Taşlama ve Alet Bilemecisi Maaşları

Taşlama ve Alet Bilemecisi maaşı ortalama olarak aylık 9350_TL'dir. En düşük Taşlama ve Alet Bilemecisi maaşı 8050_TL, En yüksek ise 10650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taşlama ve Alet Bilemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7224.04

Meslek Adı :

Taşlama ve Alet Bilemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli makine parçalarını, verilen teknik resime (yönergeye) göre zımpara taşı ve taşlama tezgahında yontarak hazırlayan ve alet bileme tezgahlarında matkapların, torna kalemlerinin ve basit kesici aletlerin (bıçak, balta, makas vb.) bileme işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taşlama ve Alet Bilemecisi; şletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) El tesviyeciliğinde kullanılan aletleri, takımları, gereçleri hazırlar ve çalışmaya başlamadan önce güvenlik önlemlerini almak,

b) Tezgahlarda bileme için kullanılacak taşları seçer, üzerinde çalışma yapılacak makine parçasını tezgaha bağlamak,

c) Silindirik taşlama veya alet bileme tezgahlarını çalıştırıp durdurmak,

d) Bu tezgahlarda kullanılacak soğutma sıvılarını seçmek ve uygulamak,

e) Düz silindirik alın ve delik yüzeylerinin taşlama işlemlerini yapmak,

f) Alet bileme tezgahında matkapları, torna kalemlerini ve basit kesici aletleri bilmek,

g) Körlenen zımpara taşlarını bilmek, tezgahların bakım ve yağlama işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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