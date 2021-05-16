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Taşlama ve Alet Bilemecisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Taşlama ve Alet Bilemecisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Taşlama ve Alet Bilemecisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Taşlama ve Alet Bilemecisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7224.04

Meslek Adı : Taşlama ve Alet Bilemecisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu : Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

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Meslek Tanımı :

Çeşitli makine parçalarını, verilen teknik resime (yönergeye) göre zımpara taşı ve taşlama tezgahında yontarak hazırlayan ve alet bileme tezgahlarında matkapların, torna kalemlerinin ve basit kesici aletlerin (bıçak, balta, makas vb.) bileme işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Taşlama ve Alet Bilemecisi; şletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    El tesviyeciliğinde kullanılan aletleri, takımları, gereçleri hazırlar ve çalışmaya başlamadan önce güvenlik önlemlerini almak,
b)    Tezgahlarda bileme için kullanılacak taşları seçer, üzerinde çalışma yapılacak makine parçasını tezgaha bağlamak,
c)    Silindirik taşlama veya alet bileme tezgahlarını çalıştırıp durdurmak,
d)    Bu tezgahlarda kullanılacak soğutma sıvılarını seçmek ve uygulamak,
e)    Düz silindirik alın ve delik yüzeylerinin taşlama işlemlerini yapmak,
f)    Alet bileme tezgahında matkapları, torna kalemlerini ve basit kesici aletleri bilmek,
g)    Körlenen zımpara taşlarını bilmek, tezgahların bakım ve yağlama işlerini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Taşlama ve Alet Bilemecisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) mesleği için “9510.01” kod olarak kullanılır iken Ahşap Ambalaj İşçisi mesleği için “7115.24” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Taşlama ve Alet Bilemecisi Meslek Kodu “7224.04” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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