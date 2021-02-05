Taşlar yerinden oynayacak! İYİ Partili Ümit Özdağ, parti kuruyor

Katıldığı bir TV programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ifade eden daha sonra partisinden ihraç edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, ihracına ilişkin açtığı davayı kazanarak yeniden partisine dönmüştü. Ümit Özdağ partiye dönse de gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadelerine göre partinin WhatsApp grubuna eklenmedi, toplantılara da davet edilmiyor.

AKŞENER, ÖZDAĞ'A RANDEVU VERMEDİ

Gazeteci Saymaz'ın köşe yazısında yer alan ifadelerine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ'a görüşmek için randevu bile vermedi. Saymaz'ın yazısına göre ,Özdağ'ın çevresine şöyle dediği iddia ediliyor:

“İYİ Parti'de siyaset yapmam mümkün gözükmüyor. İYİ Parti'yi Türk milliyetçilerinin iktidar partisi olarak kurmuştuk. Kutuplaşmalardan birinin parçası haline geldi.”

Saymaz, Özdağ'ın Atatürk milliyetçiliği çizgisinde parti kurmak için hazırlıklarını yaptığını öne sürdü.

İSMAİL KONCUK, ÖZDAĞ'A DESTEK VERİYOR

Saymaz, İYİ Parti'den ayrılan Adana Milletvekili İsmail Koncuk da Özdağ ile hareket ettiğini kaydetti.

Koncuk, partileşmek için çalışma yaptıklarını belirterek," Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım” diyor.

Koncuk, iki ittifaka da katılmak istemediklerini vurgulayarak, “Türkiye bunlara mahkum olmamalı” diye ekliyor.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ, Japonya’nın Tokyo şehrinde 3 Mart 1961 tarihinde dünyaya geldi.

Ümit Özdağ hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ kimdir? Nereli? Kaç yaşında?