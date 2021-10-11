Taşlar yerine oturuyor! Nihal Yalçın, Selahattin Demirtaş için özgürlük istemiş!

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde, Nihal Yalçın'ın ödül konuşması konuşması uzun sürünce Tamer Karadağlı devreye girdi. Karadağlı, Yalçına ödülünü verirken, Yalçın'dan "sus mu demek istediniz" tepkisi gelince, ikili arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada olay olmuştu. Hatta ikilinin isimleri Twitter'da trendtopic listelerinde zirvede kalmıştı. Nihal Yalçın'ı savunanlar kadar, Tamer Karadağlı'yı haklı bulan da vardı. Karadağlı'nın takındığı tavrın nedenini Yalçın'ın, terör sempatizanı olmasına bağlayanlar yanılmadı. Karadağlı ödül gecesinin ardından verdiği röportajda "Vatanımı ve milletimi çok seviyorum" açıklamalarıyla gündeme gelirken, Yalçın'a atıf yaptığı gözlemlendi.

TAMER KARADAĞLI'NIN VATAN SEVGİSİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Nihal Yalçın'ın, ödül gecesinde konuşma süresini uzatması ve İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekmesinin ardından Tamer Karadağlı'nın tam arkasında takındığı mimikler ve ödülü birden Yalçın'ın eline tutuşturması çok konuşulmuştu. Karadağlı'nın "ödül gecesinde siyaset yapılmasın" düşüncesini onaylayan bir kesim, ünlü oyuncuyu haklı buldu. Yaşanan olayın ardından Karadağlı'nın mütemadiyen "milletimi seviyorum, Türk olmaktan gurur duyuyorum, askerimim ve polisimin arkasındayım" sözleri dikkat çekmişti. Bu cümlelere anlam veremeyenler kadar cümlelerin altında yatan atıfları anlayan takipçiler, Nihal Yalçın'ın katıldığı bir Youtube programındaki cümleleri paylaştılar.

SELAHATTİN DEMİRTAŞA ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞ

Nihal Yalçın'ın konuk olduğu "Kutsal Motor" adlı Youtube kanalına verdiği ropörtajda "İltica ediyorsun.. atacağın son twit ne olurdu?" sorusuna "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" cümlelerini kullandığı görüldü. Bunu fark eden Twitter kullanıcılarından " İyi ki ödülü elini tutuşturmuş" "biraz daha konuşsaydın senin için de özgürlük istenirdi, iyi olmuş" yorumları yapıldı.