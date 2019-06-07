Taşova’da trafik kazası: 6 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sadettin Ölmez (35) idaresindeki 34 HA 2849 plakalı otomobil, Erbaa-Taşova kara yolunda tretuvara çarpıp devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülümser (32), Kutlay Hasan (7) ve Burak Ölmez (10) ile Elif Çelebi (1) ve Sevcan Güzel (35) yaralandı. Yaralılar, Ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA