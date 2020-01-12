Taşova’da yüksek kesimler beyaza büründü

Amasya'nın Taşova ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Beyaza bürünen Dereli Belevi Yaylasında güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Doğa tutkunları yağan kar yağışı altında gezmeyi ihmal etmedi. Çay da karda vazgeçilmezlerin arasındaydı. O güzel anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA