Tass Mourdoukoutas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tass Mourdoukoutas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tass Mourdoukoutas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tass Mourdoukoutas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tass Mourdoukoutas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tass Mourdoukoutas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tass Mourdoukoutas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tass Mourdoukoutas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tass Mourdoukoutas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tass Mourdoukoutas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tass Mourdoukoutas 3 Mart 1999 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avustralya,Yunanistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tass Mourdoukoutas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tass Mourdoukoutas'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tass Mourdoukoutas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tass Mourdoukoutas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Tass Mourdoukoutas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tass Mourdoukoutas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Western Sydney

7 Temmuz 2022 yılında York United

Tass Mourdoukoutas kimdir

Tass Mourdoukoutas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tass Mourdoukoutas şuan York United FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Tass Mourdoukoutas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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Tass Mourdoukoutas nereli

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