Tasvip ne demek, TDK'ya göre Tasvip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tasvip ne demek? Tasvip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tasvip kelimesi. Peki tasvip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tasvip nedir, tasvip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TASVİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tasvip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tasvip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tasvip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma



TASVİP KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tasvip etmek

- tasvip görmek

