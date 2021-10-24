Masterchef kim elendi? | Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 24 Ekim 2021 PazarTasvip ne demek, TDK'ya göre Tasvip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert eleştiri!Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle linkiAli Koç'a büyük şok! Fenerbahçe taraftarından yönetime tepkiIşık Aylası ne demek, TDK'ya göre Işık Aylası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Inter - Juventus maçı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda dikkat çeken açıklama!Fenerbahçe 1 - 2 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCUABD Başkanı Joe Biden'la görüşecekti! İstanbul Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Tasvip ne demek, TDK'ya göre Tasvip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tasvip ne demek, TDK'ya göre Tasvip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tasvip kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tasvip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tasvip nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tasvip kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tasvip ne demek, TDK'ya göre Tasvip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tasvip ne demek? Tasvip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tasvip kelimesi. Peki tasvip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tasvip nedir, tasvip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TASVİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tasvip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tasvip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tasvip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma

TASVİP KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tasvip etmek
- tasvip görmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT